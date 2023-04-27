Природный пожар перешел на станицу Логовушку и охватил пять домов в Курганской области

Пять строений в станице Логовушке охвачены огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.
Ландшафтный пожар перешел с сухой растительности на жилые дома в Кетовском муниципальном округе. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров.
Общая площадь горения составляет 8 гектар. Пожарно-спасательные подразделения продолжают попытки ликвидировать возгорание.
Накануне крупный пожар разгорелся в поселке Сосьва Свердловской области. Огонь уничтожил 116 жилых домов, а общая площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Пожар произошел на лесопильном участке из-за неосторожного обращения с огнем, в результате чего погибли двое человек.