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Природный пожар перешел на станицу Логовушку и охватил пять домов в Курганской области

Происшествия
Природный пожар перешел на станицу Логовушку и охватил пять домов в Курганской области

Пять строений в станице Логовушке охвачены огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

Ландшафтный пожар перешел с сухой растительности на жилые дома в Кетовском муниципальном округе. Огнем охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров.

Общая площадь горения составляет 8 гектар. Пожарно-спасательные подразделения продолжают попытки ликвидировать возгорание.

Накануне крупный пожар разгорелся в поселке Сосьва Свердловской области. Огонь уничтожил 116 жилых домов, а общая площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Пожар произошел на лесопильном участке из-за неосторожного обращения с огнем, в результате чего погибли двое человек.
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