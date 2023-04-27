Природный пожар перешел на станицу Логовушку и охватил пять домов в Курганской области

Накануне крупный пожар разгорелся в поселке Сосьва Свердловской области. Огонь уничтожил 116 жилых домов, а общая площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Пожар произошел на лесопильном участке из-за неосторожного обращения с огнем, в результате чего погибли двое человек.