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Киберспортсмена оштрафовали на 10 тыс. долларов за неприличный жест на турнире в США

Происшествия
Киберспортсмена оштрафовали на 10 тыс. долларов за неприличный жест на турнире в США

Профессиональный киберспортсмен из команды Cloud9 Джордан Монтемурро, известный как Zellsis, получил огромный денежный штраф от Riot Games за неприличный жест во время турнира VCT 2023: Americas League. Об этом сообщает сайт Cybersport.ru.

В ходе матча против команды NRG представитель Cloud9 показал в сторону соперника жест, имитирующий занятие оральным сексом. Так Монтемурро отметил победу в последнем раунде компьютерного матча. Момент с неприличным жестом попал в официальную трансляцию турнира.

В итоге игроку выписали штраф размером в 10 тысяч долларов — 815 тысяч рублей. Чтобы собрать необходимую сумму, провинившийся киберспортсмен объявил сбор донатов — его аудитория добровольно помогла ему собрать пожертвования.

Стоит отметить, что матч между Cloud9 и NRG состоялся 23 апреля. Команда Джордана победила со счетом 2:1, вышла на второе место в турнирной таблице, догнав конкурентов из клуба FURIA Esports.

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