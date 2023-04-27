Алтайские депутаты борются за права поселковых медиков

В обращении говорится, что необходимо уравнять в законных правах медиков, работающих в поселках городского типа со всеми остальными категориями работников сферы здравоохранения. Дело в том, что по какому-то недоразумению они формально не могут претендовать на дополнительные три дня к оплачиваемому отпуску за непрерывный трехлетний стаж, сообщает «Алтайская правда».