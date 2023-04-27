Алтайские депутаты борются за права поселковых медиков

Парламентарии Алтайского края подготовили официальное обращение к правительству России.
В обращении говорится, что необходимо уравнять в законных правах медиков, работающих в поселках городского типа со всеми остальными категориями работников сферы здравоохранения. Дело в том, что по какому-то недоразумению они формально не могут претендовать на дополнительные три дня к оплачиваемому отпуску за непрерывный трехлетний стаж, сообщает «Алтайская правда».
Например, сельские медики имеют на это право, а их коллеги, трудящиеся в поселках городского типа, почему-то нет. Отмечается, что в Алтайском крае таких несправедливо обиженных специалистов не менее сотни. Они трудятся в поселках городского типа Степное Озеро, Малиновое Озеро, Тальменка и в ряде других.