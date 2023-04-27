Депутат Милонов указал на бесполезность отношений с Польшей в силу ее несуверенности

Варшава — не субъект международных отношений, это цепная бешеная собака спецслужб Запада. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов в беседе с ФАН.
Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ Сергей Андреев.
Дипломат отметил, что речь идет о значительной сумме в долларах США и в польских злотых. Посол Российской Федерации назвал произошедшее грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Милонов считает необходимым зеркальным образом заморозить все польские активы в России. Депутат также поднял вопрос о разрыве дипломатических отношений с Варшавой.
«Польша настолько дрянная страна, злобная, абсолютно отвратительная территория, что с ними просто не о чем разговаривать. Да и это совершенно бесполезно, потому что Варшава — не субъект межотношений, а цепная бешеная собака на распасовке у спецслужб Великобритании и США.
Поэтому мы в принципе ничего не потеряем, если прекратим взаимодействие с Польшей и полностью разорвем с ней дипломатические отношения», — отметил народный избранник.
Ранее кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов заявил ФАН о готовности Варшавы нарушать закон ради причинения вреда Москве. По словам эксперта, сейчас поляки совершенно потеряли страх, чувствуя «прикрытие» США.