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Блогера Елену Блиновскую подозревали в махинациях с налогами еще в 2017 году

Происшествия
Блогера Елену Блиновскую подозревали в махинациях с налогами еще в 2017 году

До того как стать автором интернет-курсов Елена Блиновская владела ветеринарной клиникой. Ее подозревали в махинациях с налогами шесть лет назад.

Как сообщил источник ФАН, в клинику для животных обратилась женщина. После предоставления услуг клиентка посчитала, что с нее взяли больше положенного, и направила обращение в прокуратуру. По данному факту прошла проверка.

Контрольные мероприятия показали, что в 2017 году блогер допустила оказание услуг, не соответствующих требованиям закона. Тогда и появились подозрения в махинациях с налогами. По итогам проверки, Блиновскую оштрафовали на 10 000 рублей.

В отношении блогера возбудили уголовное дело. Оказалось, что среди автомобилей у блогера числится старое отечественное авто.
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