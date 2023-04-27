Блогера Елену Блиновскую подозревали в махинациях с налогами еще в 2017 году

До того как стать автором интернет-курсов Елена Блиновская владела ветеринарной клиникой. Ее подозревали в махинациях с налогами шесть лет назад.
Как сообщил источник ФАН, в клинику для животных обратилась женщина. После предоставления услуг клиентка посчитала, что с нее взяли больше положенного, и направила обращение в прокуратуру. По данному факту прошла проверка.
Контрольные мероприятия показали, что в 2017 году блогер допустила оказание услуг, не соответствующих требованиям закона. Тогда и появились подозрения в махинациях с налогами. По итогам проверки, Блиновскую оштрафовали на 10 000 рублей.
В отношении блогера возбудили уголовное дело. Оказалось, что среди автомобилей у блогера числится старое отечественное авто.