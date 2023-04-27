Московский суд приговорил к 12 годам лишения свободы экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам заключения под стражу экс-помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву. Соответствующая информация была обнародована 27 апреля, в четверг.
В сообщении суда подчеркивается, что девушка признана виновной в получении двух взяток в особо крупном размере. Общая сумма незаконного материального обогащения составляет 5,8 млн рублей, отмечается в материале.
Прежде стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении самого известного в стране блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом стало известно 27 апреля.