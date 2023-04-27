Президент ВФХГ Ирина Винер заявила, что не знает о намерении Авериной завершить карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина не говорила ей о планах завершить профессиональную карьеру в этом году, передает РИА Новости.
Вчера, 27 апреля, появилась новость, что одна из сестер Авериных, а именно — Дина, в интервью YouTube-каналу «Россия — это я!» рассказала о возможном уходе из большого спорта в 2023 году.
«Дина — взрослый человек и отвечает за слова. Она всегда оставляет себе ход назад. Это в ее характере», — дала свой комментарий по этому поводу главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
За свою спортивную карьеру Дина Аверина завоевала все возможные призы и награды в гимнастике. Неудивительно, что у нее есть и олимпийское серебро, выигранное в Токио в личном многоборье.
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