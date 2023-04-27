Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беседу Си Цзиньпина и Зеленского суверенным делом их стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Политик назвал беседу суверенным делом каждой из стран и вопросом их двустороннего диалога.
При этом Песков не стал оценивать разговор Си Цзиньпина и Зеленского. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина подчеркнул, что Москва приветствует все, что может поспособствовать окончанию конфликта.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины к границам 1991 года. По словам политика, на переговорах в Москве такой вопрос не поднимался.