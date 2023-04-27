Все станции московского метрополитена проверяют после анонимных сообщений о «минировании»

Утром 27 апреля поступили сообщения о «минировании» всех станций столичного метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации известно, что анонимное сообщение поступило по электронной почте. По факту возможной угрозы минирования дежурные проводят проверки на станциях. Как считает собеседник агентства, сообщение об угрозе могло исходить со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что в республике Марий Эл приговорили к пяти годам лишения свободы четырех телефонных террористов. Осужденные анонимно распространяли ложную информацию о минировании важных объектов социальной инфраструктуры региона.