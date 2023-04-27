Парковки в Москве в праздничные дни сделают бесплатными

Автомобильные стоянки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Как пишет «МАЦКВА», 30 апреля и 7 мая платными будут только парковки на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. В то же время парковки со шлагбаумом будут работать по своим стандартным тарифам, заметил московский мэр.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в государственные праздники власти города традиционно отменяют плату за уличные парковки столицы по решению Собянина. Из-за того, что в такие дни на дорогах меньше автомобилей, бесплатный режим парковки не оказывает существенного влияния на загруженность – она меньше, чем в будни, пояснил чиновник.
Кроме того, Ликсутов обратился с просьбой к москвичам соблюдать ПДД, в том числе правила остановки и стоянки, рассказали в пресс-служба столичного дептранса.