Парковки в Москве в праздничные дни сделают бесплатными

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в государственные праздники власти города традиционно отменяют плату за уличные парковки столицы по решению Собянина. Из-за того, что в такие дни на дорогах меньше автомобилей, бесплатный режим парковки не оказывает существенного влияния на загруженность – она меньше, чем в будни, пояснил чиновник.