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Диктор советского телевидения Алла Данько рассказала, что общается с родными из Киева «очень скупо»

Общество
Диктор советского телевидения Алла Данько рассказала, что общается с родными из Киева «очень скупо»

Телеведущая Алла Данько на сегодняшний день общается с родственниками из Киева с помощью коротких сообщений на бытовые темы. Об этом она рассказала ведущему Борису Корчевникову в эфире программы «Жизнь и судьба».

Данько не исключает, что ее слова могут отрицательно обернуться для ее родных, которые находятся сейчас на Украине. Поэтому во время общения они стараются обсуждать только бытовые вопросы.

«С другой стороны, с кем-то из родственников, я совершенно убеждена, мы говорим по-прежнему на одном языке и друг друга понимаем», — ответила ведущая на вопрос Корчевникова о возможных разногласиях в семье из-за спецоперации.

Ранее Данько напомнила, что в ней «течет украинская и русская кровь», она «одинаково чувствует себя русской и украинкой». Поэтому нынешняя ситуация в стране ее удивляет и расстраивает.
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