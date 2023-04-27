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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил поздний приезд Владимира Путина в Кремль рабочими встречами

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил поздний приезд Владимира Путина в Кремль рабочими встречами

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил позднее возвращение главы государства в Кремль. По словам политика, это связано с встречами, которые российский лидер запланировал провести 27 апреля.

Песков уточнил, что у Владимира Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто остается ночевать. Вчера глава государства работал в подмосковной резиденции Огарево, после чего вернулся в Москву. Президент РФ 27 апреля намеревался провести встречи «достаточно рано», уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков назвал сообщения о попытке покушения на Владимира Путина «желтыми измышлениями». Политик подверг критике публикации с упоминанием дрона.
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