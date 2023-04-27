Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил поздний приезд Владимира Путина в Кремль рабочими встречами

Песков уточнил, что у Владимира Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто остается ночевать. Вчера глава государства работал в подмосковной резиденции Огарево, после чего вернулся в Москву. Президент РФ 27 апреля намеревался провести встречи «достаточно рано», уточнил официальный представитель Кремля.