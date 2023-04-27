Узбекистан активно ведет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию

Также лидер Узбекистана отметил, что в данный момент происходит процесс гармонизации национального законодательства республики в соответствии с правилами ВТО. Ускорение работ по вступлению страны в организацию связано с желанием вывести узбекскую продукцию на новые рынки в условиях международной конкуренции.