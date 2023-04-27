Узбекистан активно ведет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на открытии второго международного инвестиционного форума в Ташкенте сказал, что его государство заинтересовано во вступлении во Всемирную торговую организацию. Республика сейчас активно ведет переговоры со странами-членами ВТО.
Также лидер Узбекистана отметил, что в данный момент происходит процесс гармонизации национального законодательства республики в соответствии с правилами ВТО. Ускорение работ по вступлению страны в организацию связано с желанием вывести узбекскую продукцию на новые рынки в условиях международной конкуренции.
«Требования Всемирной торговой организации полностью совместимы с содержанием наших реформ, и мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее стать членом этой авторитетной организации», — подчеркнул Мирзиеев.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова запечатлела ход переговоров России и Узбекистана в Самарканде.