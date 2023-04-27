«С пламенной верой в светлое будущее»: страна отмечает день российского парламентаризма

27 апреля в России отмечается День российского парламентаризма. Впервые официальные праздничные мероприятия прошли десять лет тому назад — в 2013 году, после того, как соответствующие изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внес президент России Владимир Путин.
Почему была избрана эта дата?
В этот день (по старому стилю) начала свою работу первая Государственная Дума.
«С пламенной верой в светлое будущее России, я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя», — эти слова принадлежат последнему российскому императору Николаю II и сказаны им на открытие Думы.
Это стало логическим завершением конституционной реформы, начавшейся по причине первой русской революции 1905-1907 годов. Последовал высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Народонаселению Российской империи были дарованы гражданские свободы и двухпалатный парламент — Государственная Дума и Государственный Совет. Провозглашалось, что без их одобрения ни один закон больше не будет принят.
Конституционная реформа проводилась на фоне радикализации общественной жизни и в атмосфере террора революционеров. Особенно этим отличались социалисты-революционеры (эсеры), считавшие себя правопреемниками народовольцев, убивших деда Николая II — императора Александра II Освободителя.
Хотя и другие партии не брезговали «вооруженной борьбой» — анархисты различного толка, большевики. Именно от тех времен пошло такое понятие как «боевик». У революционных партий были «боевые организации», их-то членов так и именовали. Да они и сами с гордостью заявляли: я не только большевик (эсер), но и боевик.
Боевиком был будущий «вождь всех времен и народов» Иосиф Сталин, участвовавший в экспроприациях (или как тогда говорили на революционном жаргоне «эксах») — вооруженных ограблениях транспортных средств, перевозивших крупные суммы денег.
В такой вот обстановке и начал свою работу первый российский парламент. И несмотря на весьма сложную процедуру выборов, туда проникло множество тех, кому, по выражению Петра Аркадьевича Столыпина, «нужны великие потрясения».
В 1906 и 1907 годах Госдума дважды распускалась по решению императора.
Лишь собранная в 1912 году Дума смогла включиться в конструктивный рабочий процесс до самого Февраля 1917 года.
В новой России Государственная Дума стала нижней палатой российского парламента по конституционной реформе 1993 года, чему предшествовали также известные драматические события, связанные с кризисом власти.