«С пламенной верой в светлое будущее»: страна отмечает день российского парламентаризма

Хотя и другие партии не брезговали «вооруженной борьбой» — анархисты различного толка, большевики. Именно от тех времен пошло такое понятие как «боевик». У революционных партий были «боевые организации», их-то членов так и именовали. Да они и сами с гордостью заявляли: я не только большевик (эсер), но и боевик.