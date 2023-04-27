Глава СБР Мухаммад Хамдан Дагло обсудил с МИД Саудовской Аравии ситуацию в Судане

По мнению многих политиков и экспертов, боевые действия кардинальным образом изменили весь ход политического процесса в стране, сделав невозможным возвращение к прежнему диалогу. ВС Судана все больше ориентируются на личные интересы поддерживаемого Египтом и США главнокомандующего Абдель Фаттаха аль-Бурхана, в то время как СБР по-прежнему демонстрируют приверженность передаче власти гражданским лицам в соответствии с волей народа.