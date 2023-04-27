Глава СБР Мухаммад Хамдан Дагло обсудил с МИД Саудовской Аравии ситуацию в Судане

Хартум, 27 апреля. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом. Стороны обсудили текущий конфликт в восточноафриканском государстве.
«Я рассказал принцу Фейсалу о масштабах кризиса, причинах, которые к нему привели, а также о достижении перемирия и открытии гуманитарных коридоров для жителей Судана и граждан других стран», — добавил глава СБР.
Дагло также поблагодарил власти Саудовской Аравии за неизменную заботу о безопасности и стабильности африканской республики и за интерес к судьбе и проблемам ее народа. Вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования продолжается уже почти две недели.
По мнению многих политиков и экспертов, боевые действия кардинальным образом изменили весь ход политического процесса в стране, сделав невозможным возвращение к прежнему диалогу. ВС Судана все больше ориентируются на личные интересы поддерживаемого Египтом и США главнокомандующего Абдель Фаттаха аль-Бурхана, в то время как СБР по-прежнему демонстрируют приверженность передаче власти гражданским лицам в соответствии с волей народа.
Ранее Россия выразила готовность оказать помощь восточноафриканскому государству для решения сложившегося кризиса. Об этом сообщила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.