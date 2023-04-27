Подключение президента Турции к церемонии на АЭС «Аккую» перенесли на несколько часов

Подключение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к торжественной церемонии по доставке топлива к АЭС «Аккую» перенесли на несколько часов. Об этом сообщил представитель администрации президента Турции.
Уточняют, что Эрдоган должен подключиться к мероприятию в районе 15:30 — 16:00. Сперва турецкий лидер планирует совершить телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее пресс-сектетарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФ присоединится к торжественной церемонии. Он добавил, что она пройдет в режиме видеосвязи.