Жителя Пскова осудили на 2,5 года за смертельное ДТП

Псковский райсуд вынес приговор 22-летнему жителю областного центра, который совершил автомобильную аварию со смертельным исходом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Как пишет «Псковское агентство информации», 21 сентября 2021 года около трех часов ночи мужчина ехал за рулем легковушки по автодороге Корытово – Пристань. Автомобилист нарушил правила дорожного движения и съехал в кювет, где врезался на опору линии электропередачи. В результате аварии один человек погиб, другой получил серьезные травмы.
В суде пскович не признал свою вину, заявив при этом, что не помнит подробностей ДТП. В итоге суд признал подсудимого виновным и определил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на срок два года.
Помимо этого, суд частично удовлетворил иск потерпевших на общую сумму свыше 1 000 000 рублей. Судебное решение в законную силу пока не вступило.