Жителя Пскова осудили на 2,5 года за смертельное ДТП

В суде пскович не признал свою вину, заявив при этом, что не помнит подробностей ДТП. В итоге суд признал подсудимого виновным и определил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на срок два года.