Военный эксперт Саблин объяснил проблему США с поставками компонентов для производства патрон и снарядов

Проблемы с поставками компонентов для производства боеприпасов в США возникли из-за неготовности военно-промышленного комплекса штатов к интенсивным поставкам вооружения. Однако Вашингтон не останется без боекомплектов. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.
«Военно-промышленный комплекс США изначально не был рассчитан на столь интенсивные поставки вооружения и боекомплектов, так как основные производства ряда комплектующих расположены за пределами США и не готовы были к резкому увеличению производства. В конфликтах на территории Ирака, Афганистана и Сирии за год использовалось количество боеприпасов расходуемых сейчас на Украине за неделю», — сказал политолог, отметив, что старые запасы боевых комплектов исчерпаны не только в США, но и в Европе.
Также Саблин добавил, что одна из целей вооруженного конфликта на Украине – поддержка военно-промышленного комплекса США.
«Миллиардные транши, выделяемые на поддержку Украины, не покидают территорию США, а идут напрямую в корпорации. По крайней мере не очень умно кричать о том, что у США все плохо и они остались без боеприпасов. Европа зимой не замерзла и штаты не останутся без БК», — считает эксперт.
Сергей Саблин отметил, что крупные активности на фронте маловероятны из-за «раскисшего грунта», однако не следует ждать приостановки поставок вооружения и боеприпасов украинским боевикам.
Напомним, ранее полковник запаса Александр Никишин заявлял о том, что страны Запада тайно поставляют военную технику на Украину, чтобы без лишнего внимания обучить украинских солдат.