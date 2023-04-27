Военный эксперт Саблин объяснил проблему США с поставками компонентов для производства патрон и снарядов

Проблемы с поставками компонентов для производства боеприпасов в США возникли из-за неготовности военно-промышленного комплекса штатов к интенсивным поставкам вооружения. Однако Вашингтон не останется без боекомплектов. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.