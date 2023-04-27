Среди элитного автопарка «королевы марафонов» Елены Блиновской числится ВАЗ-21063

На автора интернет-курсов Елену Блиновскую зарегистрированы несколько автомобилей. Среди них числится также ВАЗ-21063.
Как стало известно ФАН от осведомленного источника, блогер владеет Audi Q7, BMW X6, Bentley Continental, Mercedes, а также двумя автомобилями Ford Mondeo. Помимо этого, за ней числится отечественное авто ВАЗ-21063 1988 года выпуска.
Источник уточнил, что, скорее всего, «королева марафонов» забыла о нем. Спустя время Блиновская забросила и не сняла с учета машину. Стоит отметить, что на ВАЗе стоят ярославские номера.
Блогер стала фигурантом уголовного дела. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов нашли у нее множество вещей люксовых брендов.