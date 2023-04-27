Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут — Пригожин

ЧВК «Вагнер» приостановила артиллерийский огонь на время визита американских журналистов в Бахмут (Артемовск). Об этом рассказал основатель «оркестра» и предприниматель Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, он вместе с «музыкантами» находился в штабе, когда к ним поступила информация о том, что командир 57-й бригады украинской армии с позывным Цербер везет сотрудников американской прессы в Бахмут. Сразу же после этого «оркестр» принял решение приостановить работу артиллерии.
«Принято решение: приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры. Поэтому Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай. Распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин опроверг сведения о том, что важнейший перекресток в Бахмуте был взят бойцами ЧВК «Вагнер». По его словам, подобными вбросами СМИ пытаются выровнять информационную поляну перед майскими праздниками.