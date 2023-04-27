Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут — Пригожин

По словам бизнесмена, он вместе с «музыкантами» находился в штабе, когда к ним поступила информация о том, что командир 57-й бригады украинской армии с позывным Цербер везет сотрудников американской прессы в Бахмут. Сразу же после этого «оркестр» принял решение приостановить работу артиллерии.