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Десятки брендовых сумок и украшения Елены Блиновской попали на видео во время обысков в ее загородном доме

Происшествия
Десятки брендовых сумок и украшения Елены Блиновской попали на видео во время обысков в ее загородном доме

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в загородный дом «королевы марафонов» Елены Блиновской. Обнаруженные в ходе оперативных мероприятий десятки брендовых сумок и украшения, принадлежащие блогеру, попали на видео МВД РФ.

Кроме сумок и драгоценностей, в супергардеробе звезды социальных сетей оперативники нашли большое количество дорогостоящей одежды, брендовых часов, а также очки и ремни из эксклюзивных коллекций.

Ранее сообщалось, что задержанная в пятницу, 28 апреля, блогер Елена Блиновская должна была выступить на семинаре в Ташкенте. Знаменитости вменяют обвинение по неуплате налогов на сумму более чем на 918 млн рублей.
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