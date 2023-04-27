Десятки брендовых сумок и украшения Елены Блиновской попали на видео во время обысков в ее загородном доме

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в загородный дом «королевы марафонов» Елены Блиновской. Обнаруженные в ходе оперативных мероприятий десятки брендовых сумок и украшения, принадлежащие блогеру, попали на видео МВД РФ.
Кроме сумок и драгоценностей, в супергардеробе звезды социальных сетей оперативники нашли большое количество дорогостоящей одежды, брендовых часов, а также очки и ремни из эксклюзивных коллекций.
Ранее сообщалось, что задержанная в пятницу, 28 апреля, блогер Елена Блиновская должна была выступить на семинаре в Ташкенте. Знаменитости вменяют обвинение по неуплате налогов на сумму более чем на 918 млн рублей.