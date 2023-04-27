«Надо дожить до 100. Постараюсь это сделать»: выдающемуся детскому хирургу Леониду Рошалю сегодня 90 лет

Девяносто лет сегодня исполняется легендарному детскому хирургу, профессору Леониду Рошалю. Заслуженный российский врач родился 27 апреля 1933 года в семье военного летчика и домохозяйки.
ФАН присоединяется к многочисленным поздравлениям выдающегося доктора, Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Как признался юбиляр, свой день рождения он предпочел встретить в кругу семьи.
«Буду праздновать дома, спокойно, без лишнего шума и суеты», — рассказал врач в беседе с редакцией.
Получивший в 1996 году от журналистов звание «Детский доктор мира», Рошаль всегда старался находиться там, где требуется помощь маленьким пациентам. Даже если это не стены медицинского учреждения, а место бедствия, природного катаклизма или вовсе зона боевых действий.
Так в 1991 году, будучи председателем Международного комитета помощи детям при катастрофах и войнах Леонид Михайлович посетил Ирак, Румынию. Югославию и Чечню. Также ездил спасть детей в пострадавшие от землетрясений Японию, Афганистан, Египет и Турцию.
При всем при этом профессор не считает себя супергероем и предпочитает оставаться «нормальным человеком», который просто любит свою работу и живет ею.
Когда в 2004 году террористы захватили школу №1 в городе Беслан (Северная Осетия), Рошаль, вместе с основателем партии «Родина» Дмитрием Рагозиным, предлагал обменять себя на заложников.
Самым важным его поступком в тот трагичный день, по признанию самого доктора, является то, что он смог отговорить около 300 родителей самим идти в школу освобождать своих детей.
Другой раз, когда хирург оказался буквально на передовой, случился в октябре 2002 года, когда 40 чеченских боевиков захватили театральный комплекс на Дубровке.
Тогда Леонид Михайлович вместе с певцом Иосифом Кобзоном три раза заходил в здание, где в течение двух дней удерживались в заложниках актеры, работники и зрители мюзикла «Норд-Ост», чтобы передать им необходимые медикаменты и оказать нуждающимся медицинскую помощь.
После событий 2014 года на Украине, в клинику к хирургу Рошалю стали поступать дети из Донбасса, раненные в результате обстрелов ВСУ. Пострадавших было много — Рошаль не отказывал никому. Однако один случай запомнился ему особенно надолго.
«Я часто вспоминаю Ваню Воронова из Шахтерска. С ампутированной рукой, с ампутированными голенями и повреждением глаз — он не видел. Это было страшное зрелище», — поделился он в интервью для «КП».
Тогда он впервые высказался, что происходящее на востоке Украины пора немедленно прекращать. С этой целью он официально, через посольства, решился пригласить глав пяти государств к себе в учреждение. Чтобы они зашли в палату к этому ребенку и увидели все своими глазами.
Никто из лидеров Западного мира, разумеется, не принял приглашение. Приехал лишь президент России.
«Откликнулся только один — Путин. Больше никто. Хотя все получили приглашения, доподлинно известно», — вспоминает Рошаль.
В феврале 2023 года Евросоюз включил Леонида Рошаля в очередной, десятый список санкций за «личные заявления» в поддержку специальной военной операции ВС РФ на Украине. Сам детский хирург считает это смешным поскольку никак не относится к его деятельности.
«Я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за желание, чтобы я прожил еще 10 лет — он на 10 лет санкции ввел против меня. То есть мне сейчас 90 лет, надо дожить до 100. Постараюсь это сделать», — иронично отметил он в беседе с ТАСС.
За годы работы юбиляр получил множество наград и поощрений России, в числе которых «Орден Мужества» (30 декабря 2002 года) за самоотверженность, проявленную им во время спасения заложников «Норд-Оста»; орден «За заслуги перед Отечеством» (27 апреля 2008 года) и Орден Почета (27 апреля 2013 года).
За особые трудовые заслуги перед государством и народом Леонид Рошаль в 2020 году стал Героем Труда Российской Федерации. И это далеко не полный список его наград.