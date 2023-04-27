«Надо дожить до 100. Постараюсь это сделать»: выдающемуся детскому хирургу Леониду Рошалю сегодня 90 лет

Тогда он впервые высказался, что происходящее на востоке Украины пора немедленно прекращать. С этой целью он официально, через посольства, решился пригласить глав пяти государств к себе в учреждение. Чтобы они зашли в палату к этому ребенку и увидели все своими глазами.