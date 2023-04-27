Мужчина погиб при разборе снаряда времен ВОВ в Белгородской области

Житель села Курасовка погиб в результате детонации снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина распиливал во дворе своего дома найденные снаряды времен ВОВ. В результате одна из бомб сдетонировала, мужчина погиб на месте.
На место ЧП прибыли оперативные службы и глава Ивнянского района Игорь Щепин. Проводятся следственные мероприятия.
Гладков подчеркнул, что задача глав районов и округов — не допускать подобных печальных происшествий. Губернатор настойчиво порекомендовал продолжать проводить разъяснительную работу среди жителей и детей об осторожном обращении с обнаруженными снарядами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Беглородской области извлекли из-под земли авиабомбу ФАБ-500. Снаряд был вывезен из жилого сектора и уничтожен на полигоне.