Женщина погибла в Омане из-за вызванного ливнями наводнения

Три автомобиля с людьми были снесены потоками воды, шестеро человек спасены, еще двое пропали без вести.
Жительница Омана погибла в результате наводнения, вызванного непрекращающимися проливными дождями.
Инцидент произошел в провинции Южная Шаркия. Автомобиль, которым управляла женщина, был смыт с трассы потоком воды. Та же участь постигла еще два транспортных средства.
Суммарно в машинах находилось девять человек. Шестерых удалось спасти, еще двое по-прежнему числятся как пропавшие без вести. Тело погибшей было обнаружено лишь через некоторое время.
По данным метеорологического управления султаната, дожди продолжатся до субботы. Наиболее сложной обстановка будет в северных регионах страны, где ожидаются штормовые ветра. Больше всего пострадают от обилия осадков провинции Аль-Шаркия и Аль-Дахилия.
Дожди в Омане льют практически безостановочно. В некоторых районах зафиксированы сходы селевых потоков, местами отмечался мощный град. Наиболее крупные ледяные частицы достигали в диаметре трех сантиметров. Из-за сильных осадков были перекрыты некоторые дороги. Службы чрезвычайных ситуаций и органы здравоохранения призвали граждан проявлять осторожность, не посещать районы, находящиеся в низменности, и следовать инструкциям по технике безопасности.
Месяцем ранее Оман также пострадал от наводнений, вызванных обильными дождями, которые продолжались несколько суток. Улицы некоторых городов фактически превратились в бурные реки, получили повреждения десятки транспортных средств. Схожая ситуация произошла две недели назад и в Саудовской Аравии, где мощные осадки привели к частичному разрушению зданий.