Женщина погибла в Омане из-за вызванного ливнями наводнения

Месяцем ранее Оман также пострадал от наводнений, вызванных обильными дождями, которые продолжались несколько суток. Улицы некоторых городов фактически превратились в бурные реки, получили повреждения десятки транспортных средств. Схожая ситуация произошла две недели назад и в Саудовской Аравии, где мощные осадки привели к частичному разрушению зданий.