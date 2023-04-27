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Блогер Елена Блиновская распределила часть своей собственности между родственниками до задержания

Происшествия
Блогер Елена Блиновская распределила часть своей собственности между родственниками до задержания

Предприниматель Елена Блиновская распределила часть своей собственности между членами семьи до ареста. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Отмечается, что в ее собственность входил земельный участок в Симферополе. Блогер также имеет доли в двух квартирах в Москве: одна из них находится на улице Серпуховский Вал, вторая — на Шаболовке. Автомобили Блиновской являются ее собственностью, подчеркнул источник ФАН.

Прежде стало известно, что обвинительная сторона планирует ходатайствовать о домашнем аресте для «королевы марафонов».
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