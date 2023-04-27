Блогер Елена Блиновская распределила часть своей собственности между родственниками до задержания

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Отмечается, что в ее собственность входил земельный участок в Симферополе. Блогер также имеет доли в двух квартирах в Москве: одна из них находится на улице Серпуховский Вал, вторая — на Шаболовке. Автомобили Блиновской являются ее собственностью, подчеркнул источник ФАН.