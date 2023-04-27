Депутат ЕП Мик Уоллес заявил о большом ущербе для Европы из-за отказа сотрудничать с Россией

Расширение НАТО на восток дестабилизировало регион — ЕС должен был это предотвратить. Политик считает, что Европа становится милитаризированной. Уоллес и называет эту тенденцию «сумасшествием», а НАТО — военной машиной, которая не может обеспечить безопасность всему миру.