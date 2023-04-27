Депутат Европарламента Мик Уоллес сожалеет о решении отказаться от сближения с Россией, сообщает издание China Today.
В Европейском парламенте признали ошибочность политики, направленной против России. Уоллес считает, что Европа нанесла себе огромный ущерб, отказавшись сотрудничать и сближаться с РФ. Сейчас страны ЕС оказались в тяжелейшем положении из-за своей антироссийской политики.
Расширение НАТО на восток дестабилизировало регион — ЕС должен был это предотвратить. Политик считает, что Европа становится милитаризированной. Уоллес и называет эту тенденцию «сумасшествием», а НАТО — военной машиной, которая не может обеспечить безопасность всему миру.
Ранее Уоллес заявил об игнорировании европейскими властными элитами интересов своих граждан. Политик подчеркнул, что простые люди не поддерживают противодействие России и привел в качестве аргумента результаты опроса Совета ЕС по иностранным делам.