Волонтеры РФ приступили к мониторингу библиотек на Херсонщине

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в регионе стартовал мониторинг городских и сельских библиотек в рамках проекта «Народный контроль».
Участники миссии вместе с местными активистами знакомятся с книжным фондом местных читальных залов и выявляют украинскую литературу, содержащую искаженную информацию. Как отметили местные библиотекари, при украинской власти книги на русском языке в местные библиотеки не завозили годами. Последние поступления таких книг были более 10 лет назад. Сейчас их выручают запасы литературы, оставшиеся еще с советских времен, но и они постепенно изнашиваются и ветшают.
«Сейчас в наших фондах осталось 9 тысяч книг, а раньше было 18 тысяч. Многие книги по своему состоянию оставляют желать лучшего — наши читатели активно используют литературу, и в итоге книжный фонд приходит в негодность. Сейчас нам очень нужны новые издания книг на русском языке. То, что у нас есть сейчас, мы в последние годы приобретали за свой счет, а также за счет самих читателей. В последние 10 лет наш книжный фонд обновлялся только украинской литературой. Но люди в нашей местности — а здесь живет в основном русскоязычное население — чаще всего просят книги именно на русском языке», — рассказала директор Публичной библиотеки города Геническа Татьяна Головко.
Мониторинг, который проводят волонтеры, нацелен на то, чтобы определить реальные потребности библиотек, а затем помочь им в обновлении и восполнении их книжных фондов.
«Буквально на днях в Херсонской области стартовал региональный проект «Народный контроль». На прошлой неделе мы работали по школам, проверяли в них вместе с родителями качество питания детей. Теперь мы пошли в библиотеки, ведь книги на русском языке в этом регионе очень нужны и востребованы. Мы надеемся, что директора библиотек дадут нам объективную картину потребностей в книгах и их авторах. Мы будем включаться в этот процесс и помогать по мере необходимости», — рассказал депутат Госдумы, глава миссии Игорь Кастюкевич.
В ходе мониторинга участники гуманитарной миссии передали в библиотеку Геническа несколько десятков новых изданий из состава гуманитарного груза, который поступил в Херсонскую область из Воронежа. Все эти русскоязычные книги были собраны в ходе акции, инициированной воронежской телекомпанией «Губерния». Участие в мониторинге библиотек приняли и местные активисты.
«Теперь у нас есть возможность удовлетворить культурный запрос жителей Херсонщины на литературу. С собой мы взяли достаточно много книг. Это художественная и научная литература, а также исторические и патриотические книги», — отметил общественный активист Давид Лобакин.
Мониторинг городских и сельских библиотек на левобережье Херсонской области будет проводиться на регулярной основе. Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.