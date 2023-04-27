США спланировали ядерный апокалипсис на Корейском полуострове

Где находятся американцы, а где Корейский полуостров, известно всем. Но мало кому понятен смысл этих угроз, особенно если принимать во внимание неоспоримый факт — все свои ядерные разработки КНДР нацеливает исключительно против Штатов, но никак не против Южной Кореи. С последней, по мнению специалистов, при возникновении острой необходимости Пхеньян сможет справиться и конвенционным вооружением.