США спланировали ядерный апокалипсис на Корейском полуострове

Сложно сказать, насколько в настоящее время Сеул рад вмешательству Вашингтона в корейские «разборки», но назад хода уже нет. Американская сторона так глубоко вклинилась в эту историю, что дело начинает отдавать каким-то безумием.
Одно дело, когда на южной части Корейского острова размещается достаточно мощный, но конвенционный американский военный гарнизон в составе 7-й воздушной армии (два истребительных авиационных полка) и 8-й полевой армии (пехотная дивизия, бригада ПВО, бригада связи, бригада полевой артиллерии и бригада разведки). Совсем другое — когда США начинают грозить Северной Корее «обезоруживающим» ядерным ударом, который может быть нанесен только стратегическими видами оружия, базирующимся на континентальной части Штатов.
Пытаясь оказывать военное давление на Пхеньян, Вашингтон организует различные военные учения в регионе с участием ВС Южной Кореи и Японии. Целью маневров является перманентная демонстрация военной силы, с которой КНДР, по мнению организаторов, должна считаться.
Однако лидер северокорейской республики Ким Чен Ын реагирует не так, как хотелось бы Штатам. В качестве ответной меры он проводит огромную работу по вооружению своего государства таким оружием, которое будет способно достать американского агрессора на его собственной территории. Ряд демонстраций, проведенных в последнее время, показал противнику серьезность намерений Пхеньяна — это вынудило США перейти к более решительным мерам.
Так, США и Южная Корея провели «двусторонние консультации» на тему действий «в случае ядерной атаки со стороны КНДР». То есть, Вашингтон настоятельно убеждает Сеул в неотвратимости такого развития событий и заставляет местные власти включить «механизм немедленных президентских обсуждений», где обговаривается участие стратегических ядерных сил США в нанесении «ответного» удара по северокорейцам.
Где находятся американцы, а где Корейский полуостров, известно всем. Но мало кому понятен смысл этих угроз, особенно если принимать во внимание неоспоримый факт — все свои ядерные разработки КНДР нацеливает исключительно против Штатов, но никак не против Южной Кореи. С последней, по мнению специалистов, при возникновении острой необходимости Пхеньян сможет справиться и конвенционным вооружением.
Также следует вспомнить, что буквально еще несколько лет назад обе Кореи находились на такой стадии дружеских отношений, что речь уже шла о возможном открытии границ для восстановления разорванных в пятидесятые годы контактов. Однако «своевременное» вмешательство Вашингтона фактически уничтожило путь к миру, заставив Сеул отказаться от курса на добрососедство.
На встрече глав государств Южная Корея согласовала с США параметры американского ядерного удара по КНДР. После этого корейский президент Юн Сок Ёль заявил, что Сеул получил от Джо Байдена «обещание атомного ответа», не объясняя, с чего бы Пхеньяну бить ядерными ракетами по территории полуострова, имеющего настолько малые размеры, что любой гипотетический удар немедленно отразится на обеих странах.
Вопрос прояснил сам Байден. Видимо, забыв, что на переговорах речь шла о возможном ядерном ударе по Южной Корее, он заявил, что «атака КНДР на США с применением ядерного оружия приведет к уничтожению правящего в Пхеньяне режима». Оговорка, как говорится, «по Фрейду». Немного деменции — и можно услышать истинные намерения администрации Штатов относительно суверенной Северной Кореи. А Юн Сок Ёль рутинно заявил о «постоянном» размещении американского стратегического ядерного вооружения на Корейском полуострове в будущем.
Осознает ли он, что делает? Давно известно, насколько тесно южнокорейский политический истеблишмент лег под администрацию США, желая угождать Вашингтону в самых незначительных мелочах. Так что вопрос этот скорее риторический — особенно, если учесть, что речь идет о такой «мелочи», как выживание целой нации, лишь временно разъединенной в силу политической конъюнктуры.