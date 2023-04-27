Под завалами могут быть люди: в Татарстане обрушилась стена строящегося дома

Стена строящегося дома обрушилась в деревне Каюки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике Татарстан.
Инцидент произошел днем 27 апреля около 11:46 по местному времени. По неустановленной причине обрушилась кирпичная кладка с торца трехэтажного дома в Пестречинском районе.
По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Точное число пострадавших неизвестно.
На место происшествия уже прибыли спасатели и пожарные. В работах задействованы двадцать единиц техники и пять человек. Также привлечен кинологический расчет МЧС с обученными на поиск людей собаками. Ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва бочки со стиролом на предприятии в Нижнем Новгороде произошло обрушение стены. Также пострадали четыре человека.