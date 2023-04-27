Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Павловске

После взрыва неустановленного устройства в Павловске в следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в Следкоме, около заброшенного здания на территории ТЭЦ произошел взрыв. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). На месте происшествия в настоящий момент работают следователи для установления обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что хлопок произошел в 300 метрах от спортивного конного клуба «Ковбой». После взрыва образовалась большая воронка.