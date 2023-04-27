Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Павловске

Как отметили в Следкоме, около заброшенного здания на территории ТЭЦ произошел взрыв. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). На месте происшествия в настоящий момент работают следователи для установления обстоятельств инцидента.