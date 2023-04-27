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Гастроэнтеролог Нестеров: сильный жар может говорить об отравлении человека некачественным мясом

Общество
Гастроэнтеролог Нестеров: сильный жар может говорить об отравлении человека некачественным мясом

Врач-гастроэнтеролог Владимир Нестеров рассказал об отравлении организма некачественным мясом и перечислил признаки недуга. По словам специалиста, при подобной пищевой токсикоинфекции у человека развивается сильный жар, пишет издание «Газета.Ru».

Гастроэнтеролог отметил, что симптомы отравления мясом плохого качества проявляются у употреблявшего его гражданина спустя несколько часов. Вместе с повышением температуры клиническая картина включает рвоту и боли в животе. Недуг характеризуется коллективным развитием — пищевые расстройства будут в той или иной степени ощущать все участники трапезы, добавил Нестеров.

Также существует бактериальная кишечная инфекция, когда патогенные бактерии попадают в пищеварительную систему и вызывают ее острое расстройство. По словам медика, симптомы такого заболевания схожи с пищевой токсикоинфекцией, но развиваются не так стремительно — инкубационный период длится до нескольких дней и более.
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