Гастроэнтеролог Нестеров: сильный жар может говорить об отравлении человека некачественным мясом

Также существует бактериальная кишечная инфекция, когда патогенные бактерии попадают в пищеварительную систему и вызывают ее острое расстройство. По словам медика, симптомы такого заболевания схожи с пищевой токсикоинфекцией, но развиваются не так стремительно — инкубационный период длится до нескольких дней и более.