Гастроэнтеролог Нестеров: сильный жар может говорить об отравлении человека некачественным мясом

Врач-гастроэнтеролог Владимир Нестеров рассказал об отравлении организма некачественным мясом и перечислил признаки недуга. По словам специалиста, при подобной пищевой токсикоинфекции у человека развивается сильный жар, пишет издание «Газета.Ru».
Гастроэнтеролог отметил, что симптомы отравления мясом плохого качества проявляются у употреблявшего его гражданина спустя несколько часов. Вместе с повышением температуры клиническая картина включает рвоту и боли в животе. Недуг характеризуется коллективным развитием — пищевые расстройства будут в той или иной степени ощущать все участники трапезы, добавил Нестеров.
Также существует бактериальная кишечная инфекция, когда патогенные бактерии попадают в пищеварительную систему и вызывают ее острое расстройство. По словам медика, симптомы такого заболевания схожи с пищевой токсикоинфекцией, но развиваются не так стремительно — инкубационный период длится до нескольких дней и более.