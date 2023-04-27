Врачи назвали инфекционные и паразитарные заболевания самыми распространенными в путешествиях

Доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, какие заболевания являются самыми распространенными в путешествиях. По словам врача, это инфекционные и паразитарные недуги, делится мнением специалиста издание «Газета.Ru».
Планируя путешествия, в первую очередь следует изучить, какие заболевания распространены в том или ином регионе, и обратиться к врачу за назначением необходимых исследований и препаратов для профилактики возможных расстройств, убежден Неронов. Доктор напомнил, что в Африке, Азии и на Ближнем Востоке «популярна» малярия, предающаяся через укусы москитов. Чтобы обезопасить себя от нее, нужно начать принимать специальные препараты задолго до поездки.
Инфекционист подчеркнул, что, зачастую, туристы сталкиваются в путешествиях с паразитарными инфекциями. Наиболее интенсивно такие встречаются в тропических странах, где от них каждый год умирает около 2 млн человек. Для того, чтобы избежать дизентерии, дифтерии и брюшного тифа, нужно есть только в проверенных заведениях и тщательно мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, резюмировал доктор медицинских наук.