Врачи назвали инфекционные и паразитарные заболевания самыми распространенными в путешествиях

Инфекционист подчеркнул, что, зачастую, туристы сталкиваются в путешествиях с паразитарными инфекциями. Наиболее интенсивно такие встречаются в тропических странах, где от них каждый год умирает около 2 млн человек. Для того, чтобы избежать дизентерии, дифтерии и брюшного тифа, нужно есть только в проверенных заведениях и тщательно мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, резюмировал доктор медицинских наук.