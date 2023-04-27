Телеведущая Алла Данько была свидетелем проявления агрессивного национализма на Украине

Молодое поколение Украины, выросшее после распада СССР, очень быстро впитало идеи «агрессивного национализма», которые ему «активно вбросили». Таким мнением поделилась диктор советского телевидения Алла Данько в эфире программы «Жизнь и судьба».
Как отметила телеведущая, она сама стала свидетельницей проявления националистической идеологии на Украине. По словам Данько, после первого майдана у нее еще была возможность поехать к родственникам в Киев. Во время своего визита ведущая хотела посетить Владимирский собор.
«Он тогда уже не принадлежал Русской православной церкви. И поэтому мне родственница сказала: "Ну вообще-то пойдем конечно, но, только прошу тебя, в соборе не говори по-русски". Вот это уже было проявление вот такого агрессивного национализма», — рассказала диктор.
Следует отметить, что ранее диктор советского телевидения призвала «не распространять негативизм на весь украинский народ».