Путешествия и прогулки в парке: россияне назвали самые эффективные способы укрепления семьи

Также участники опроса ответили, как влияет на их жизнь городская среда. Так, 34% опрошенных заявили, что стали лучше спать, когда за окном появился лес или парк. Комфортная инфраструктура позволяет 16% респондентов подольше поспать и восстановить силы, когда детский сад или школа находятся рядом. При этом более всего жителям мегаполисов не хватает чистого воздуха, воды или растительности рядом — так ответила треть опрашиваемых.