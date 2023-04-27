Путешествия и прогулки в парке: россияне назвали самые эффективные способы укрепления семьи

Россияне назвали самые эффективные способы укрепления семьи. «Клеем» отношений, по словам граждан РФ, являются совместные путешествия и прогулки в парке, приводит результаты опроса аналитиков RDD издание «Газета.Ru».
Первое место в рейтинге досталось семейным поездкам — 39% опрошенных россиян считают такой вид досуга наиболее эффективным методом укрепления отношений в паре. На втором месте расположились прогулки в парке — им отдали свое предпочтение 24% респондентов. Наконец, третья по популярности группа ответов — 11% голосов — совместный ужин минимум один раз в неделю.
Также участники опроса ответили, как влияет на их жизнь городская среда. Так, 34% опрошенных заявили, что стали лучше спать, когда за окном появился лес или парк. Комфортная инфраструктура позволяет 16% респондентов подольше поспать и восстановить силы, когда детский сад или школа находятся рядом. При этом более всего жителям мегаполисов не хватает чистого воздуха, воды или растительности рядом — так ответила треть опрашиваемых.