Президент УЕФА Александер Чеферин допустил введение потолка зарплат в футболе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин во время интервью Men in Blazers, доступном на YouTube-канале издания, заявил о том, что допускает введение потолка зарплат в футболе в будущем при определенных обстоятельствах.
Представитель спортивной организации заявил, что позже о подобной мере возможно придется серьезно задуматься. В случае, если бюджеты станут огромными, конкурентный баланс будет нарушен, считает Чеферин. Он отметил, что потолок как раз будет способствовать сохранению ценности соревнований. При этом, по словам респондента, во время обсуждения данного вопроса люди из мира спорта поддержали введение ограничений.
«Это должно быть коллективное решение — каждой лиги и УЕФА. Ведь если одни лиги введут потолок зарплат, а другие нет — это тоже не будет иметь смысла», — подчеркнул президент УЕФА.
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