Президент УЕФА Александер Чеферин допустил введение потолка зарплат в футболе

Представитель спортивной организации заявил, что позже о подобной мере возможно придется серьезно задуматься. В случае, если бюджеты станут огромными, конкурентный баланс будет нарушен, считает Чеферин. Он отметил, что потолок как раз будет способствовать сохранению ценности соревнований. При этом, по словам респондента, во время обсуждения данного вопроса люди из мира спорта поддержали введение ограничений.