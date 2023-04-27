Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Четверо жителей Марий Эл ответили в суде за телефонный терроризм

Общество
Четверо жителей Марий Эл ответили в суде за телефонный терроризм

Сотрудники УФСБ России по Марий Эл уличили четверых местных жителей в распространении заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах.

Как пояснили в ведомстве, безответственные жители региона использовали телефон и соцсети для распространения анонимной ложной информации о минировании важных объектов социальной инфраструктуры, сообщает «МедиаПоток».

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал их виновными в преступных действиях, совершенных из хулиганских побуждений. Каждого из телефонных террористов приговорили к пяти годам лишения свободы.
марий эл суд фсб
Военкоры ФАН