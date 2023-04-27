Представитель российского МИД Мария Захарова констатировала попытки полного уничтожения УПЦ

Гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевского режима вышли на новый уровень, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат констатировала, что предпринимаются попытки полного уничтожения УПЦ.
С таким заявлением Захарова выступила на традиционном брифинге перед журналистами. Говоря об Украине, официальный представитель российского МИД также напомнила, что дед украинского президента Владимира Зеленского воевал против коричневой чумы.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова «остудила» замглавы МИД Украины Андрея Мельника ироничным добавлением к его высказыванию. Дипломат продолжила слова украинского коллеги о необходимости увеличения военной помощи киевскому режиму в десятки раз предложением «снять исподнее».