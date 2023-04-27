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Посол РФ Сергей Андреев счел произволом решение об изъятии денег со счетов дипведомства в Варшаве

Политика
Посол РФ Сергей Андреев счел произволом решение об изъятии денег со счетов дипведомства в Варшаве

Изъятие Польшей финансов с банковских счетов посольства РФ и торгового представительства является грубейшим нарушением Венской конвенции. Соответствующую точку зрения озвучил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Своим мнением он поделился 27 апреля, в четверг, в ходе эфира Первого канала. Польское государство не организовывало никаких расследований и не представило никаких оснований для изъятия материальных средств, указал дипломат.

«Это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях тоже давным-давно известно», — резюмировал Андреев.

Ранее стало известно, что Варшава обвинила Берлин в провалах киевского режима в ходе вооруженного противостояния. Подробности передает интернет-издание «Ридус».
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