Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о попытке покушения на Путина «желтыми измышлениями»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о попытке покушения на главу государства Владимира Путина с помощью беспилотника. Он назвал их «желтыми измышлениями».
Пресс-секретарь Песков в ходе брифинга таким образом высказался о публикациях с упоминанием дрона. Он подверг критике эту недостоверную информацию, которая ранее была распространена.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что российский президент примет участие в торжественной церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую» вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она должна начаться в 13:30.