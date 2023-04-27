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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос о границах Украины

Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос о границах Украины

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границы Украины на переговорах в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил 27 апреля на встрече с журналистами. Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли лидеры России и Китая вопрос о возвращении Украины к границам 1991 года, Песков ответил отрицательно.

«Нет, об этом речь не шла», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне, 26 апреля, между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор. Одним из затронутых вопросов было урегулирование кризиса на Украине. Зеленский заявил, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.
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