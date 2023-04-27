Житель Ставрополья отправится в колонию за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Сотрудники СУ СК России по Ставропольскому краю расследовали убийство человека.
По версии следствия, задержанный 50-летний мужчина отдыхал на базе отдыха в селе Татарка Шпаковского округа вместе с женой и еще одной семейной парой. Во время совместного злоупотребления алкогольными напитками он повздорил с собутыльником, сообщает «Победа26».
Завязалась драка, во время которой он жестоко избил 40-летнего потерпевшего, скончался на месте от полученных травм. Суд признал насильника виновным в убийстве человека по неосторожности и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима. Также с него взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.