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Житель Ставрополья отправится в колонию за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Общество
Житель Ставрополья отправится в колонию за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Сотрудники СУ СК России по Ставропольскому краю расследовали убийство человека.

По версии следствия, задержанный 50-летний мужчина отдыхал на базе отдыха в селе Татарка Шпаковского округа вместе с женой и еще одной семейной парой. Во время совместного злоупотребления алкогольными напитками он повздорил с собутыльником, сообщает «Победа26».

Завязалась драка, во время которой он жестоко избил 40-летнего потерпевшего, скончался на месте от полученных травм. Суд признал насильника виновным в убийстве человека по неосторожности и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима. Также с него взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.
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