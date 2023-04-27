Видео пожара на Кутузовском проспекте в Москве опубликовали в Сети

Кадры возгорания на Кутузовском проспекте в Москве обнародовали в интернете. Инцидент произошел 27 апреля, в четверг.
Пожар вспыхнул в элитном жилом комплексе Victory Park Residences, который находится рядом с московским метро Парк Победы. Многоэтажный строящийся дом расположен на Поклонной улице, подчеркивается в сообщении.
Ранее стало известно, что работникам Министерства чрезвычайных ситуаций России удалось ликвидировать возгорание около Поклонной горы в Москве. Подробностями прежде поделилось информационное агентство «РИАМО».