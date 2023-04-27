МВД РФ: главком украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск главкома украинских ВМС Алексея Неижпапу по уголовной статье. Мужчине вменяют покушение на жизнь сотрудника российских правоохранительных органов, следует из базы ведомства.
Стоит отметить, что Алексей Неижпапа девятого октября 1975 года в Севастополе. В настоящий момент он объявлен в розыск. Ему вменяют обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию теракта и создание террористического сообщества. Кроме того, ему вменяют незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.