МВД РФ: главком украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье

Стоит отметить, что Алексей Неижпапа девятого октября 1975 года в Севастополе. В настоящий момент он объявлен в розыск. Ему вменяют обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).