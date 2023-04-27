Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие Путина и Эрдогана в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в торжественной церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую». Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он сообщил об этом журналистам во время очередного брифинга. На данный момент для видеосвязи сторон завершают последние приготовления.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер выйдет на связь с Путиным в 13:30 по московскому времени. Эрдоган все же сможет подключиться к телемосту с Москвой, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем.