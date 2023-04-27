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В России продажи отечественных смартфонов упали на 53%

Общество
В России продажи отечественных смартфонов упали на 53%

Жители России за год стали гораздо реже покупать отечественные смартфоны. Об этом 27 апреля сообщают «Ведомости».

По информации издания, за первый квартал 2023 года в РФ было продано 46900 смартфонов отечественных брендов. Это на 53% меньше, чем в прошлом году. Известно, что на маркетплейсе Ozon удалось продать на 47% меньше смартфонов, чем годом ранее. А на Wildberries пользователей все чаще привлекают азиатские бренды вроде Xiaomi.

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк объясняет спад интереса к российским смартфонам тем, что большинство отечественных гаджетов являются бюджетными устройствами. По словам эксперта, покупатели уже удовлетворили свои базовые потребности в недорогих устройствах, поэтому продажи упали — клиенты заинтересованы в более необычных иностранных смартфонах.

Ранее стало известно, что в феврале корейская компания Samsung смогла вернуть себе статус лидера по продажам смартфонов.
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