В России продажи отечественных смартфонов упали на 53%

По информации издания, за первый квартал 2023 года в РФ было продано 46900 смартфонов отечественных брендов. Это на 53% меньше, чем в прошлом году. Известно, что на маркетплейсе Ozon удалось продать на 47% меньше смартфонов, чем годом ранее. А на Wildberries пользователей все чаще привлекают азиатские бренды вроде Xiaomi.