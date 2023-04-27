Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о проблемах со здоровьем Эрдогана

Кремлю ничего не известно о недомоганиях главы Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва готовится к телефонному разговору между главой России Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. При этом Турция о возможных проблемах со здоровьем своего президента не сообщала.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Тайип Эрдоган пообещал выйти в эфир телемосту с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с доставкой российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». Начало видеоконференции запланировано на середину дня.