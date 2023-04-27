Выдержки из скриншота переписки украинского бойца говорят о больших потерях ВСУ под Бахмутом

Из переписки следует, что командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с рисками. Боец ВСУ поделился с приятелем, что был отправлен на линию боевого столкновения (ЛБС) под Орехово-Василевку. Там украинские формирования вступили в схватку с бойцами ЧВК «Вагнер». По словам автора послания, за 40 минут десять его сослуживцев погибли, 46 получили ранения.