Выдержки из скриншота переписки украинского бойца говорят о больших потерях ВСУ под Бахмутом

В Сеть попали выдержки из скриншота переписки бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) со знакомым. Военнослужащий рассказал о больших потерях ВСУ в боях под Бахмутом (Артемовском), сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
Из переписки следует, что командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с рисками. Боец ВСУ поделился с приятелем, что был отправлен на линию боевого столкновения (ЛБС) под Орехово-Василевку. Там украинские формирования вступили в схватку с бойцами ЧВК «Вагнер». По словам автора послания, за 40 минут десять его сослуживцев погибли, 46 получили ранения.
«Там был ад. Просто ужас», — заявил украинский военнослужащий.
Напомним, в боях за Бахмут (Артемовск) участвуют только бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» уже освободили от ВСУ населенные пункты Красная Гора, Берховка и Парасковиевка.