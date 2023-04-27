Американист Дудаков: Демократы хотят налепить на Трампа клеймо «насильника»

Экс-президент США Дональд Трамп оказался под еще одним расследованием — в Нью-Йорке стартовали судебные слушания по делу журналистки Джин Кэрролл, которую он якобы «изнасиловал» 30 лет назад.
Как сообщил ФАН политолог-американист Малек Дудаков, сторонники Демпартии твердо намерены «похоронить» Трампа под валом судебных исков.
Напомним, журналистка и писательница Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, якобы совершенном им в кабинке для переодевания в магазине одежды Bergdorf. В 1990-х Трамп якобы предложил ей купить нижнее белье, а затем, когда она его примеряла, заставил журналистку заняться с ним сексом. При этом Кэрролл целых 30 лет помалкивала о произошедшем — пока Трамп не стал президентом США, и только тогда вдруг вспомнила об «изнасиловании».
Как отметили юристы, срок давности по этому делу давно истек, но, тем не менее, власти Нью-Йорка разрешили в течение года заводить любые расследования по скандалам MeToo, чем журналистка и воспользовалась. Этот гражданский иск в чем-то похож на уголовное дело Сторми Дэниелс — оно тоже было заведено вопреки истечению срока давности и по инициативе прокурора, избранного на деньги Джорджа Сороса.
Как считают юристы, за расследованием об «изнасиловании» Кэрролл стоит основатель компании LinkedIn Рид Хоффман. Он является крупным спонсором Демпартии, и лично оплачивает судебные расходы журналистки, надеясь этим расследованием нанести репутационный урон Трампу. В целом, считают эксперты, демократы пытаются устроить «судебную карусель» против Трампа — надеясь, что количество расследований перейдёт в качество, и не даст ему выиграть выборы.
В Демпартии помнят, что рейтинги у действующего президента Джо Байдена низкие, и никакого энтузиазма у избирателей он не вызывает, поэтому им и приходится «пускаться во все тяжкие». Но такие судебные войны лишь подрывают доверие американцев к судебной системе, а заодно усиливают позиции Трампа, собирающего рекордные суммы пожертвований. Сам Трамп называет историю с Кэрролл «полной ложью и абсурдом».
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Малек Дудаков, представители Демпартии могут даже помочь Трампу выиграть праймериз внутри Республиканской партии.
«Безусловно, рост рейтингов Трампа после начала его судебного преследования — это зафиксированный факт. Но в данном случае его рейтинги растут именно на республиканских праймериз — то есть, вокруг него консолидируется республиканский электорат, что делает Трампа очевидным фаворитом партийных выборов. Многие считают, что победитель этих праймериз уже известен, — отметил Дудаков. — Как ни парадоксально, демократы могут этому даже потворствовать. Потому что они считают Трампа уязвимым кандидатом, и уверены, что его им легче будет победить, чем других возможных кандидатов, особенно Рона Десантиса. То есть, демократы и аффилированные с ними СМИ могут даже помочь Трампу победить на праймериз, ожидая, что в дальнейшем его будет проще «уложить» на основных выборах».
В целом, сложно прогнозировать, как нынешняя популярность Трампа повлияет на ход президентской гонки, указал он.
«Да, электорат 45-го президента сейчас сплотился вокруг него, но ведь Трампу еще предстоит побороться за «колеблющихся» избирателей — центристов, умеренных и т. д. И вот с этим у него могут возникнуть большие проблемы. Потому что все эти люди могут отвернуться от Трампа именно из-за судебного давления на него. В конце концов, против него ведется не только два расследования в Нью-Йорке, есть еще два федеральных расследования. Одно по секретным документам, которые были обнаружены в его поместье Мар-а-Лаго, а другое — по протестам 6 января 2020-го возле Капитолия в Вашингтоне. Кроме того, есть также судебное расследование в штате Джорджия по факту того, что Трамп пытался давить на местные власти, чтобы они отменили итоги голосования на президентских выборах-2020», — пояснил аналитик.
В итоге считает Дудаков, демократы все же могут «потопить» Трампа при помощи судебного давления по нескольким направлениям.
«Поэтому, по мере приближения дня выборов, это судебное давление будет постепенно нарастать. Впрочем, я не исключаю, что демократы могут в итоге просчитаться, и Трамп победит, несмотря ни на что. Но прогнозировать, «как карта ляжет», пока очень сложно, ведь до выборов президента США остается еще целых полтора года, и многое может измениться», — считает американист.
Малек Дудаков согласился с тем, что «дело Джин Кэрролл», заведенное против Трампа, выглядит «высосанным из пальца».
«Конечно, многие понимают, что само по себе это дело не стоит выеденного яйца. Это гражданский иск, и если даже Трампа признают виновным по этому делу, он просто заплатит небольшой штраф, и на этом все закончится. Но, с другой стороны, в этом случае мэйнстримовые СМИ смогут налепить на него клеймо «насильника», и таким образом воздействовать на аудиторию. Типа «Как вы будете голосовать за человека, которого суд признал насильником?» Таким образом, демократы рассчитывают нанести по Трампу сильный репутационный удар», — заключил Дудаков.
Напомним, по данным американских СМИ, экс-президент США Дональд Трамп смог собрать за несколько дней 15,4 миллиона долларов на свою предвыборную кампанию — вскоре после предъявления ему обвинения прокурором Манхэттена. Почти 98% переводов поступило от спонсоров, которые перечисляли менее 200 долларов, 24% — от новых доноров. В первом квартале 2023-го Трампу удалось собрать в общей сложности 18,8 миллиона долларов. 4 миллиона из них были получены уже на следующий день после того, как Большое жюри проголосовало за выдвижение обвинения против экс-президента. Ранее, в четвертом квартале 2022 года, предвыборный штаб Трампа сумел собрать на ведение кампании 20,4 миллиона долларов.