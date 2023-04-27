Американист Дудаков: Демократы хотят налепить на Трампа клеймо «насильника»

Напомним, по данным американских СМИ, экс-президент США Дональд Трамп смог собрать за несколько дней 15,4 миллиона долларов на свою предвыборную кампанию — вскоре после предъявления ему обвинения прокурором Манхэттена. Почти 98% переводов поступило от спонсоров, которые перечисляли менее 200 долларов, 24% — от новых доноров. В первом квартале 2023-го Трампу удалось собрать в общей сложности 18,8 миллиона долларов. 4 миллиона из них были получены уже на следующий день после того, как Большое жюри проголосовало за выдвижение обвинения против экс-президента. Ранее, в четвертом квартале 2022 года, предвыборный штаб Трампа сумел собрать на ведение кампании 20,4 миллиона долларов.