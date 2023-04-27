Умершего при загадочных обстоятельствах мужчину обнаружили в новосибирском аэропорту Толмачево

Тело мужчины обнаружили у стойки регистрации в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом сообщает издание НГС.
Как заявляли очевидцы, труп неизвестного находился в аэропорту несколько часов, прикрытый плащом. Личность умершего не установлена. Информацию о происшествии также подтвердила пресс-служба «Толмачево», однако комментариев по этой ситуации не дала.
Предполагается, что смерть мужчины не носит криминальный характер. По факту обнаружения трупа следственные органы восточного МСУТ СК России проводят проверку.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала об обнаружении на территории ТиНАО обгоревшего тела человека. Останки мужчины были найдены в лесном массиве в поселке Куриловское. Проводится проверка.