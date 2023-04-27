Адвокат Шагин предостерег от сбора краснокнижных грибов

Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин напомнил о ответственности, которая грозит некоторым азартным грибникам.
Как пояснил Шагин, российское законодательство предусматривает суровое наказание тех грибников, которые сознательно отправляются в лес за редкими грибами, занесенными в Красную книгу России. Речь, например, идет о рядовках-исполинах, трутовиках и соломенных вешенках. По словам Шагина, не в меру тщеславные грибники могут выдать свое преступление, похваставшись в соцсетях своей редкой добычей, сообщает Life.
Это подтвердит их злой умысел. Тогда по закону им грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Если будет доказан факт предварительного сговора, то максимальный срок лишения свободы увеличится до девяти лет, а штраф – до трех миллионов рублей.