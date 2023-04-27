Адвокат Шагин предостерег от сбора краснокнижных грибов

Это подтвердит их злой умысел. Тогда по закону им грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Если будет доказан факт предварительного сговора, то максимальный срок лишения свободы увеличится до девяти лет, а штраф – до трех миллионов рублей.